Архиреев Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения15.02.1907
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1907
Отец: Архиреев Степан Павлович
Мать: Архиреева Анна Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Николай Павлович
Мать ребёнка: Архиреева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Александр Павлович
Мать ребёнка: Архиреева Евдокия Михайловна
Крещение
18.02.1907
Godparents:Василий Григорьевич Кокарев и Пелагея Павловна Салманова
Рождение ребёнка
29.10.1939
Сын: Архиреев Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Архиреева Евдокия Михайловна
Смерть
?.02.1943
Причина смерти: На войне