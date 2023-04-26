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Архиреев Павел Степанович

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.02.1907

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1907

Отец: Архиреев Степан Павлович

Мать: Архиреева Анна Архиповна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Николай Павлович

Мать ребёнка: Архиреева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Александр Павлович

Мать ребёнка: Архиреева Евдокия Михайловна

Крещение
18.02.1907
Godparents:Василий Григорьевич Кокарев и Пелагея Павловна Салманова
Рождение ребёнка
29.10.1939

Сын: Архиреев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Архиреева Евдокия Михайловна

Смерть
?.02.1943
Причина смерти: На войне

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