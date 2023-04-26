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Архиреев Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1939

Дата смерти

10.04.1977

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1939

Отец: Архиреев Павел Степанович

Мать: Архиреева Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архиреева (Капканова) Юлия Павловна

Рождение ребёнка
01.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архиреева (Капканова) Юлия Павловна

Рождение ребёнка
15.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архиреева (Капканова) Юлия Павловна

Смерть
10.04.1977
Похороны
Неизвестно

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