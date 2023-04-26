Архиреев Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1939
Дата смерти10.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архиреева (Капканова) Юлия Павловна
Рождение ребёнка
15.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архиреева (Капканова) Юлия Павловна
Смерть
10.04.1977
Похороны
Неизвестно