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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Юрий Старкин/МазаРеконструкцияhttps://vk.com/club218720354
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1347Маза (Ново-Александровское), с. удел.на пр. б. рч. Мазы.5542½184640687Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
808. Ново-Александровская Маза, село бывшее удельное, при речке Мазе, дворов 205, жителей 1504, церковь православная, школа
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
25Ново-Александровская Маза, поселок, при р. Усе; н. р.9877175648
124Маза (Ново-Александровское), село, при рч. Мазе; н. р.109564049351000
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56199Мазасело53°31'с.ш.48°52'в.д.N-39-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36650412106с Мазасело