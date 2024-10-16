село Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Маза

Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Юрий Старкин/МазаРеконструкцияhttps://vk.com/club218720354

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1347Маза (Ново-Александровское), с. удел.на пр. б. рч. Мазы.5542½184640687Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Ново-Девиченская волость
808. Ново-Александровская Маза, село бывшее удельное, при речке Мазе, дворов 205, жителей 1504, церковь православная, школа

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Горюшкинская волость
25Ново-Александровская Маза, поселок, при р. Усе; н. р.9877175648
Сенгилеевский уезд, Новодевиченская волость
124Маза (Ново-Александровское), село, при рч. Мазе; н. р.109564049351000

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Шигонский район
56199Мазасело53°31'с.ш.48°52'в.д.N-39-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Шигонский муниципальный район, Сельское поселение Новодевичье
36650412106с Мазасело

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