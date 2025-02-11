Архиреева (Чеканова) Мария Павловна
женский, родилась 06.11.1935, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умерла 31.03.2021, Самара, Самара, Самарская область
ОтецЧеканов ПавелНеизвестно г.р.
МатьЧеканов (Чеканова) МатренаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1935
Отец: Чеканов Павел
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архиреев Николай Павлович
Рождение ребёнка
08.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архиреев Николай Павлович
Смерть
31.03.2021
Похороны
Неизвестно