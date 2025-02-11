Архиреева (Чеканова) Мария Павловна 06.11.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Архиреева (Чеканова) Мария Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 06.11.1935, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла 31.03.2021, Самара, Самара, Самарская область

Отец
Чеканов ПавелНеизвестно г.р.
Мать
Чеканов (Чеканова) МатренаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1935

Отец: Чеканов Павел

Мать: Чеканов (Чеканова) Матрена

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архиреев Николай Павлович

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
08.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архиреев Николай Павлович

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
31.03.2021
Самара, Самара, Самарская область

Причина смерти: Естественная смерть/старость

Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

Рубежное

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