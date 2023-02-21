Ситникова (Журавлева) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлев Василий
Мать: Журавлева (Милаша)
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ситников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ситников Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ситниква Ираида Александровна
Отец ребёнка: Ситников Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Малкова Галина Александровна
Отец ребёнка: Ситников Александр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Кунгур, город Кунгур, Пермский край