Ситникова (Журавлева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитникова (Журавлева) Валентина Васильевна

Ситникова (Журавлева) Валентина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Василий

Мать: Журавлева (Милаша)

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ситников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ситников Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ситниква Ираида Александровна

Отец ребёнка: Ситников Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Малкова Галина Александровна

Отец ребёнка: Ситников Александр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Александр Афанасьевич

Смерть
1995
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close