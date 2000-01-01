Журавлева (Милаша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Журавлев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Августа Васидьевна
Отец ребёнка: Журавлев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Журавлев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Журавлев Василий
Смерть
Неизвестно