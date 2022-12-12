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Ситников Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Ситников Александр Афанасьевич

Мать: Ситникова Валентина Васильевна

Образование
С 1953
Военная служба
С 1956 по 1957
Бракосочетание
1968

Жена: Ситникова Людмила Федоровна

Кытлым, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Людмила Федоровна

Смерть
1995
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
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