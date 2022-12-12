Ситников Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Образование
С 1953
Военная служба
С 1956 по 1957
Бракосочетание
1968
Кытлым, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситникова Людмила Федоровна
Смерть
1995
Кунгур, город Кунгур, Пермский край