Маненкова (Совгир) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маненкова (Совгир) Светлана Николаевна

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

14.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1981

Отец: Совгир Николай Сергеевич

Мать: Совгир Ольга Петровна

Место жительства
С 1981
Бракосочетание
Между 1997 и 2006

Муж: Маненков Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
13.03.2006

Сын: Маненков Максим Андреевич

Отец ребёнка: Маненков Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
06.08.2015

Дочь: Маненкова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Маненков Андрей Анатольевич

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