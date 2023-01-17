Маненкова (Совгир) Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1981
Отец: Совгир Николай Сергеевич
Мать: Совгир Ольга Петровна
Место жительства
С 1981
Бракосочетание
Между 1997 и 2006
Рождение ребёнка
13.03.2006
Сын: Маненков Максим Андреевич
Отец ребёнка: Маненков Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
06.08.2015
Дочь: Маненкова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Маненков Андрей Анатольевич