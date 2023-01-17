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Совгир Николай Сергеевич

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

29.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1951
Бракосочетание
Между 1968 и 1977

Жена: Совгир Ольга Петровна

Рождение ребёнка
09.05.1977

Сын: Совгир Александр Николаевич

Мать ребёнка: Совгир Ольга Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1981

Дочь: Маненкова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Совгир Ольга Петровна

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