Совгир Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1951
Бракосочетание
Между 1968 и 1977
Жена: Совгир Ольга Петровна
Рождение ребёнка
09.05.1977
Сын: Совгир Александр Николаевич
Мать ребёнка: Совгир Ольга Петровна
Рождение ребёнка
14.03.1981
Дочь: Маненкова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Совгир Ольга Петровна