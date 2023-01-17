Совгир (Толок) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения31.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1952
Отец: Толок Пётр Михайлович
Место жительства
С 1952
Бракосочетание
Между 1968 и 1977
Рождение ребёнка
09.05.1977
Сын: Совгир Александр Николаевич
Отец ребёнка: Совгир Николай Сергеевич
Место жительства
С 1977
Рождение ребёнка
14.03.1981
Дочь: Маненкова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Совгир Николай Сергеевич