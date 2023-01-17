Совгир (Толок) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совгир (Толок) Ольга Петровна

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

31.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1952

Отец: Толок Пётр Михайлович

Мать: Толок Ефросинья Андреевна

Место жительства
С 1952
Бракосочетание
Между 1968 и 1977

Муж: Совгир Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
09.05.1977

Сын: Совгир Александр Николаевич

Отец ребёнка: Совгир Николай Сергеевич

Место жительства
С 1977
Рождение ребёнка
14.03.1981

Дочь: Маненкова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Совгир Николай Сергеевич

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