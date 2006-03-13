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Маненков Максим Андреевич
Маненков Максим Андреевич
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Место рождения
Запорожье
Дата рождения
13.03.2006
Пол
Мужской
Отец
Маненков Андрей Анатольевич
1979 г.р.
Мать
Маненкова (Совгир) Светлана Николаевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2006
Отец:
Маненков Андрей Анатольевич
Мать:
Маненкова Светлана Николаевна
Запорожье
Место жительства
С 2006
Запорожье
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