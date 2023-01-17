Маненков Андрей Анатольевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Между 1997 и 2006
Рождение ребёнка
13.03.2006
Сын: Маненков Максим Андреевич
Мать ребёнка: Маненкова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.2015
Дочь: Маненкова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Маненкова Светлана Николаевна