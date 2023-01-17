Маненков Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маненков Андрей Анатольевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

30.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
Между 1997 и 2006

Жена: Маненкова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.2006

Сын: Маненков Максим Андреевич

Мать ребёнка: Маненкова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.2015

Дочь: Маненкова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Маненкова Светлана Николаевна

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