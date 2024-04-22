Шепелева (Носова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева (Носова) Степанида

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Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Носов Панфил Семенович

Отец ребёнка: Шепелев Семен

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Шепелева Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Шепелев Семен

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914

Сын: Шепелев Марк Семенович

Отец ребёнка: Шепелев Семен

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Шепелева Петр Семенович

Отец ребёнка: Шепелев Семен

Рождение ребёнка
31.08.1920

Дочь: Фетисова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Шепелев Семен

Темная, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замятина Александра Семеновна

Отец ребёнка: Шепелев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепелева Устинья Семеновна

Отец ребёнка: Шепелев Семен

Талица, Талицкий, Свердловская область
Смерть
1945
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