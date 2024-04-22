Шепелева (Носова) Степанида
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Шепелев Семен
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Шепелева Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Шепелев Семен
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914
Отец ребёнка: Шепелев Семен
Рождение ребёнка
Около 1916
Отец ребёнка: Шепелев Семен
Рождение ребёнка
31.08.1920
Дочь: Фетисова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Шепелев Семен
Темная, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замятина Александра Семеновна
Отец ребёнка: Шепелев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепелева Устинья Семеновна
Отец ребёнка: Шепелев Семен
Смерть
1945