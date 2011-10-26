Фетисова (Шепелева) Наталья Семеновна
Место рождения
Дата рождения31.08.1920
Дата смерти26.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1920
Отец: Шепелев Семен
Мать: Шепелева Степанида
Рождение ребёнка
25.06.1940
Дочь: Головко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович
Рождение ребёнка
13.07.1941
Дочь: Никитина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович
Рождение ребёнка
19.06.1944
Дочь: Суховеева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович
Рождение ребёнка
09.07.1946
Дочь: Алексютина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович
Рождение ребёнка
09.07.1947
Дочь: Савельева Галина Александровна
Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович
Рождение ребёнка
05.03.1952
Дочь: Лосева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович
Рождение ребёнка
28.06.1956
Дочь: Тайлакова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович
Смерть
26.10.2011