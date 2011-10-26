Фетисова (Шепелева) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова (Шепелева) Наталья Семеновна

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Место рождения

Темная, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

31.08.1920

Дата смерти

26.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1920

Отец: Шепелев Семен

Мать: Шепелева Степанида

Темная, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1940

Дочь: Головко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Рождение ребёнка
13.07.1941

Дочь: Никитина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Рождение ребёнка
19.06.1944

Дочь: Суховеева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Рождение ребёнка
09.07.1946

Дочь: Алексютина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Рождение ребёнка
09.07.1947

Дочь: Савельева Галина Александровна

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Рождение ребёнка
05.03.1952

Дочь: Лосева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Рождение ребёнка
28.06.1956

Дочь: Тайлакова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Смерть
26.10.2011
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