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Шепелев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замятина (Шепелева) Александра Семеновна

Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепелева Устинья Семеновна

Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Носов Панфил Семенович

Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Шепелева Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914

Сын: Шепелев Марк Семенович

Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Шепелева Петр Семенович

Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида

Рождение ребёнка
31.08.1920

Дочь: Фетисова (Шепелева) Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида

Темная, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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