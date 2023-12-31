Шепелев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замятина (Шепелева) Александра Семеновна
Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепелева Устинья Семеновна
Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Шепелева Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914
Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида
Рождение ребёнка
Около 1916
Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида
Рождение ребёнка
31.08.1920
Дочь: Фетисова (Шепелева) Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Шепелева (Носова) Степанида
Темная, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно