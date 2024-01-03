Шепелева Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Петр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Шепелев Семен

Мать: Шепелева (Носова) Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепелев Леонид Петрович

Мать ребёнка: Шепелева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепелева Анна Петровна

Мать ребёнка: Шепелева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепелева Лидия Петровна

Мать ребёнка: Шепелева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепелева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Шепелева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепелев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Шепелева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепелева Галина

Мать ребёнка: Шепелева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Анна

Смерть
Неизвестно

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