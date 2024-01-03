Шепелева Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: Шепелев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шепелева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепелева Анна Петровна
Мать ребёнка: Шепелева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепелева Лидия Петровна
Мать ребёнка: Шепелева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепелева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Шепелева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шепелев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Шепелева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепелева Галина
Мать ребёнка: Шепелева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шепелева Анна
Смерть
Неизвестно