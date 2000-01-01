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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2725Талицкое, сел.при р. Пышме.70станов. кварт.515666870Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Заводов: винокуренный 1, пивоваренный 1, паточный 1. Торжки по субботам. Мельниц 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
905. Талицкое, село бывшее государственное, при реке Пышме и речке Урге, дворов 330, жителей 1625, 1-го стана квартира, волостное правление (уездный город в 70 верстах), Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Талицкое1991105644721170619993705[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Талицкое на речке Пышме, прав. церк., министерское 2-х классное училище, зем. женская шк., народн. библиотека, кварт. зем. нач., стан. пристава, вол. пр., зем станц Показать все Талицкое общество64411241171Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские70—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10488Талицагород57°04'с.ш.63°44'в.д.O-41-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000001г Талицагород