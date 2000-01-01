город Талица, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Талица

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2725Талицкое, сел.при р. Пышме.70станов. кварт.515666870Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Заводов: винокуренный 1, пивоваренный 1, паточный 1. Торжки по субботам. Мельниц 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Талицкая волость
905. Талицкое, село бывшее государственное, при реке Пышме и речке Урге, дворов 330, жителей 1625, 1-го стана квартира, волостное правление (уездный город в 70 верстах), Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Талицкая волость
село Талицкое1991105644721170619993705[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Талицкая волость
1) с. Талицкое на речке Пышме, прав. церк., министерское 2-х классное училище, зем. женская шк., народн. библиотека, кварт. зем. нач., стан. пристава, вол. пр., зем станц Показать все Талицкое общество64411241171Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские70

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
10488Талицагород57°04'с.ш.63°44'в.д.O-41-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000001г Талицагород

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