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Дорохин (Дарохин) Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Дорохин Алексей Федорович

Мать: Дорохина Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Дорохина Анастасия Анреевна

Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Дорохина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 38 поз. - 122
Рождение ребёнка
19.10.1901

Сын: Дорохин Иван (Иоанн) Андреевич

Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 38_19.10.1901_крещение-21.10.1901 пол_М_ запись - 122 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Дарохин Андрей Алексеев и законная жена Февро... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1903

Дочь: Дорохина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д511 страница 9, запись 20 вопр-к крестьянин Прохор Николаев Белых воспр-ца крестьянская дочь девица Параскева Алексеева Дарохина выдано 21 февр 1961 №112855
Рождение ребёнка
26.02.1907

Дочь: Дорохина Александра Андреевна

Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-951-010 1907г. запись 31 воспр. Матвей Иванович Гранкин воспри-ца крстьянская дочь девица Зиновия Гаврилова Проскурина
Рождение ребёнка
23.02.1909

Дочь: Дорохина Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-1303-100 1909г. запись 26 воспр-к Семен Гаврилов Проскурин всопр-ца вдова солдатка Матрона Иуманова Иванова
Рождение ребёнка
02.11.1911

Дочь: Дорохина Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Восприемники: крестьянин Павел Евфимов Мальцев и крестьянская вдова Матрена Измаилова Иванова. ф144-оп6-д1778. 1911-1912 годы. Брусенцево
Рождение ребёнка
1913

Сын: Дорохин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1934
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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