Дорохин (Дарохин) Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Дорохин Алексей Федорович
Мать: Дорохина Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Дорохина Анастасия Анреевна
Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Дорохина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 38 поз. - 122
Рождение ребёнка
19.10.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 38_19.10.1901_крещение-21.10.1901 пол_М_ запись - 122 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Дарохин Андрей Алексеев и законная жена Февро... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1903
Дочь: Дорохина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна
ГААК Ф144 оп6 д511 страница 9, запись 20 вопр-к крестьянин Прохор Николаев Белых воспр-ца крестьянская дочь девица Параскева Алексеева Дарохина выдано 21 февр 1961 №112855
Рождение ребёнка
26.02.1907
Дочь: Дорохина Александра Андреевна
Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна
144-6-951-010 1907г. запись 31 воспр. Матвей Иванович Гранкин воспри-ца крстьянская дочь девица Зиновия Гаврилова Проскурина
Рождение ребёнка
23.02.1909
Дочь: Дорохина Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна
144-6-1303-100 1909г. запись 26 воспр-к Семен Гаврилов Проскурин всопр-ца вдова солдатка Матрона Иуманова Иванова
Рождение ребёнка
02.11.1911
Дочь: Дорохина Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Восприемники: крестьянин Павел Евфимов Мальцев и крестьянская вдова Матрена Измаилова Иванова. ф144-оп6-д1778. 1911-1912 годы. Брусенцево
Рождение ребёнка
1913
Сын: Дорохин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна
Место жительства
1934
Смерть
Неизвестно