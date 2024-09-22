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Дорохин Иван (Иоанн) Андреевич

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1901

Отец: Дорохин (Дарохин) Андрей Алексеевич

Мать: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 38_19.10.1901_крещение-21.10.1901 пол_М_ запись - 122 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Дарохин Андрей Алексеев и законная жена Февро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Анна

Крещение
21.10.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 38_19.10.1901_крещение-21.10.1901 пол_М_ запись - 122 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Дарохин Андрей Алексеев и законная жена Февро... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Сын: Дорохин Иван Иванович

Мать ребёнка: Дорохина Анна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Дорохин Александр Иванович

Мать ребёнка: Дорохина Анна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1931

Сын: Дорохин Петр Иванович

Мать ребёнка: Дорохина Анна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1934
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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