Дорохин Иван (Иоанн) Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 38_19.10.1901_крещение-21.10.1901 пол_М_ запись - 122 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Дарохин Андрей Алексеев и законная жена Февро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорохина Анна
Крещение
21.10.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 38_19.10.1901_крещение-21.10.1901 пол_М_ запись - 122 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Дарохин Андрей Алексеев и законная жена Февро... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Дорохина Анна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дорохин Александр Иванович
Мать ребёнка: Дорохина Анна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Дорохина Анна
Место жительства
1934
Смерть
Неизвестно