Дорохина Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1907
144-6-951-010 1907г. запись 31 воспр. Матвей Иванович Гранкин воспри-ца крстьянская дочь девица Зиновия Гаврилова Проскурина
Место жительства
1917
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Смерть
Неизвестно