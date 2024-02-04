Дорохина Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохина Александра Андреевна

Дорохина Александра Андреевна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1907

Отец: Дорохин (Дарохин) Андрей Алексеевич

Мать: Дорохина Феврония (Хеврония, Юврония) Семеновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-951-010 1907г. запись 31 воспр. Матвей Иванович Гранкин воспри-ца крстьянская дочь девица Зиновия Гаврилова Проскурина
Место жительства
1917
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.