Дорохина Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорохина Евфросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Дорохин Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дорохин (Дарохин) Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Дорохин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Селютина (Дорохина) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Дорохин Алексей Федорович
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Котенева (Дорохина) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Дорохин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Дорохин Иосиф (Осип) Алексеевич
Отец ребёнка: Дорохин Алексей Федорович
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Место жительства
1917
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Смерть
Неизвестно