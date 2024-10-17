Дорохина Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохина Евфросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Дорохин Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дорохин (Дарохин) Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Дорохин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Селютина (Дорохина) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Дорохин Алексей Федорович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Котенева (Дорохина) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Дорохин Алексей Федорович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Дорохин Иосиф (Осип) Алексеевич

Отец ребёнка: Дорохин Алексей Федорович

Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Место жительства
1917
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Смерть
Неизвестно

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