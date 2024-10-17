Дорохин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1852
Дата смерти25.03.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1852
Ф.И-18.Оп.1.Д.603 Дорохины 1858 лист 1179
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорохина Евфросиния Алексеевна
Мать ребёнка: Дорохина Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорохина Агафия
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дорохин (Дарохин) Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Дорохина Агафия
Место жительства
1881
Ясенки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Место жительства
1882
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Селютина (Дорохина) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Дорохина Агафия
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Котенева (Дорохина) Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Дорохина Агафия
Рождение ребёнка
1893
Сын: Дорохин Иосиф (Осип) Алексеевич
Мать ребёнка: Дорохина Агафия
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Смерть
25.03.1910
Дорохин Алексей Фёдорович из с.Брусенцево умер в возрасте 60 лет 25(27)марта 1910г от простуды.