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Дорохин Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1852

Дата смерти

25.03.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1852

Отец: Дорохин Федор Макарович

Мать: Дорохина Федосья Яковлевна

Ф.И-18.Оп.1.Д.603 Дорохины 1858 лист 1179
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохина Евфросиния Алексеевна

Мать ребёнка: Дорохина Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Агафия

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дорохин (Дарохин) Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Дорохина Агафия

Место жительства
1881
Ясенки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Место жительства
1882
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Селютина (Дорохина) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Дорохина Агафия

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Котенева (Дорохина) Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Дорохина Агафия

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Дорохин Иосиф (Осип) Алексеевич

Мать ребёнка: Дорохина Агафия

Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Смерть
25.03.1910
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дорохин Алексей Фёдорович из с.Брусенцево умер в возрасте 60 лет 25(27)марта 1910г от простуды.

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