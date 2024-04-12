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Беляев Петр Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

06.01.1850

Дата смерти

28.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1850

Отец: Беляев Иван Прохорович

Мать: Беляева Мария Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1878

Жена: Беляева Анна Назарова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Единоверческая успенская
Рождение ребёнка
09.11.1878

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Беляева Анна Назарова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
28.02.1913
Ржев, город Ржев, Тверская область
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