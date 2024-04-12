Беляев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.01.1850
Дата смерти28.02.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1850
Отец: Беляев Иван Прохорович
Мать: Беляева Мария Петровна
Бракосочетание
25.01.1878
Жена: Беляева Анна Назарова
Единоверческая успенская
Рождение ребёнка
09.11.1878
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Беляева Анна Назарова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1913