Беляева (Лопнева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Лопнева) Мария Петровна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

07.02.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1825

Отец: Лопнев Петр Стефанович

Мать: Лопнева Прасковья Кондратьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1849

Муж: Беляев Иван Прохорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Единоверческая Успенская
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Беляев Петр Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Прохорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1852

Сын: Беляев Александр Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Прохорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1855

Сын: Беляев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Прохорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1857

Дочь: Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Прохорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1857

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Прохорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно