Беляева (Лопнева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения07.02.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1825
Бракосочетание
21.01.1849
Единоверческая Успенская
Рождение ребёнка
06.01.1850
Сын: Беляев Петр Иванович
Отец ребёнка: Беляев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
29.07.1852
Сын: Беляев Александр Иванович
Отец ребёнка: Беляев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
14.07.1855
Отец ребёнка: Беляев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
04.07.1857
Дочь: Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
04.07.1857
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Прохорович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно