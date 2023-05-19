Лопнева (Протопопова) Прасковья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Протопопова) Прасковья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Протопопов Кондратий Иванович

Мать: Протопопова Праскева Степанова

Бракосочетание
30.01.1805

Муж: Лопнев Петр Стефанович

Рождение ребёнка
08.12.1805

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Рождение ребёнка
12.10.1806

Сын: Лопнев Павел Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Рождение ребёнка
30.10.1808

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1811

Сын: Лопнев Яков Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Рождение ребёнка
01.12.1813

Сын: Лопнев Николай Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Рождение ребёнка
01.11.1816

Сын: Лопнев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лопнев Иван Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Рождение ребёнка
29.07.1818

Дочь: Новоторцева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Рождение ребёнка
06.09.1821

Сын: Лопнев Иван Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1825

Дочь: Беляева Мария Петровна

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лопнев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лопнев Александр Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно