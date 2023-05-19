Лопнева (Протопопова) Прасковья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
30.01.1805
Рождение ребёнка
08.12.1805
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
12.10.1806
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
30.10.1808
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
02.10.1811
Сын: Лопнев Яков Петрович
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
01.12.1813
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
01.11.1816
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Лопнев Иван Петрович
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
29.07.1818
Дочь: Новоторцева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
06.09.1821
Сын: Лопнев Иван Петрович
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
07.02.1825
Дочь: Беляева Мария Петровна
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лопнев Александр Петрович
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно