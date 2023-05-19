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Лопнев Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1806

Отец: Лопнев Петр Стефанович

Мать: Лопнева Прасковья Кондратьевна

Бракосочетание
15.01.1830

Жена: Лопнева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1832

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Лопнева Анна Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1833

Сын: Лопнев Константин Павлович

Мать ребёнка: Лопнева Анна Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1835

Сын: Лопнев Александр Павлович

Мать ребёнка: Лопнева Анна Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1836

Дочь: Евгения Павловна

Мать ребёнка: Лопнева Анна Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Лопнева Анна Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Лопнева Анна Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Пелагея Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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