Лопнева (Волоскова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Волоскова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Волосков Михаил Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1830

Муж: Лопнев Павел Петрович

Рождение ребёнка
03.01.1832

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1833

Сын: Лопнев Константин Павлович

Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1835

Сын: Лопнев Александр Павлович

Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1836

Дочь: Евгения Павловна

Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1849
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