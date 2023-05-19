Лопнева (Волоскова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1849
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Волосков Михаил Иванович
Бракосочетание
15.01.1830
Рождение ребёнка
03.01.1832
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович
Рождение ребёнка
16.05.1833
Сын: Лопнев Константин Павлович
Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович
Рождение ребёнка
07.08.1835
Сын: Лопнев Александр Павлович
Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1836
Дочь: Евгения Павловна
Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Лопнев Павел Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849