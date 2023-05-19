Волосков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Лопнева Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 1830