Волосков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Лопнева Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1830