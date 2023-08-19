Беляев Иван Прохорович
Место рождения
Дата рождения15.05.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1822
Отец: Беляев Прохор Иванович
Бракосочетание
21.01.1849
Жена: Беляева Мария Петровна
Единоверческая Успенская
Рождение ребёнка
06.01.1850
Сын: Беляев Петр Иванович
Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1852
Сын: Беляев Александр Иванович
Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.07.1855
Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна
Рождение ребёнка
04.07.1857
Дочь: Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна
Рождение ребёнка
04.07.1857
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна
Смерть
Неизвестно