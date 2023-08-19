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Беляев Иван Прохорович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

15.05.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1822

Отец: Беляев Прохор Иванович

Мать: Беляева Марфа Прокопьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1849

Жена: Беляева Мария Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Единоверческая Успенская
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Беляев Петр Иванович

Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1852

Сын: Беляев Александр Иванович

Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1855

Сын: Беляев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1857

Дочь: Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1857

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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