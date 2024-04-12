Беляева (Чернышева) Анна Назарова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
25.01.1878
Муж: Беляев Петр Иванович
Единоверческая успенская
Рождение ребёнка
09.11.1878
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Беляев Петр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно