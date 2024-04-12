Беляева (Чернышева) Анна Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Чернышева) Анна Назарова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1878

Муж: Беляев Петр Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Единоверческая успенская
Рождение ребёнка
09.11.1878

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Беляев Петр Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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