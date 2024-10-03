Шукан Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1913
Дата смерти29.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шукан Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна
Бракосочетание
Вычислено 30.04.1938
Деревня Архангельская Канского района Красноярского края
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Зеленюк (Шукан) Галина Александровна
Мать ребёнка: Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
08.02.1951
Сын: Шукан Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна
Смерть
29.11.1986
Канск, город Канск, Красноярский край