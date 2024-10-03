Шукан Александр Сергеевич 24.10.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШукан Александр Сергеевич

Шукан Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Архангельское, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.10.1913

Дата смерти

29.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1913

Отец: Шукан Сергей Герасимович

Мать: Шукан (Шиманович) Анна Ивановна

Архангельское, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шукан Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Вычислено 30.04.1938

Жена: Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна

Деревня Архангельская Канского района Красноярского края
Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Зеленюк (Шукан) Галина Александровна

Мать ребёнка: Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
08.02.1951

Сын: Шукан Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна

Смерть
29.11.1986
Канск, город Канск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.