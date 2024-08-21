Шукан (Шиманович) Анна Ивановна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шукан (Шиманович) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шукан Петр Карлович

Рождение ребёнка
24.11.1906

Дочь: Шукан Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Шукан Сергей Герасимович

Архангельское, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.01.1909

Сын: Шукан Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Шукан Сергей Герасимович

Архангельское, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.07.1911

Дочь: Колмакова (Шукан) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Шукан Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
24.10.1913

Сын: Шукан Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шукан Сергей Герасимович

Архангельское, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шукан Илья Петрович

Отец ребёнка: Шукан Петр Карлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шукан Степан Петрович

Отец ребёнка: Шукан Петр Карлович

Смерть
1966
Канск, город Канск, Красноярский край

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