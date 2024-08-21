Шукан (Шиманович) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шукан Петр Карлович
Рождение ребёнка
24.11.1906
Дочь: Шукан Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Шукан Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
26.01.1909
Отец ребёнка: Шукан Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
28.07.1911
Дочь: Колмакова (Шукан) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Шукан Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
24.10.1913
Сын: Шукан Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шукан Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шукан Илья Петрович
Отец ребёнка: Шукан Петр Карлович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Шукан Петр Карлович
Смерть
1966
Канск, город Канск, Красноярский край