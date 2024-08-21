Зеленюк (Шукан) Галина Александровна Около 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленюк (Шукан) Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Около 2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Шукан Александр Сергеевич

Мать: Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленюк Георгий

Рождение ребёнка
22.10.1961

Дочь: Розенберг (Зеленюк) Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Зеленюк Георгий

Рождение ребёнка
После 1961

Сын: Зеленюк Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Зеленюк Георгий

Смерть
Около 2010

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