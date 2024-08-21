Зеленюк (Шукан) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиОколо 2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зеленюк Георгий
Рождение ребёнка
22.10.1961
Дочь: Розенберг (Зеленюк) Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Зеленюк Георгий
Рождение ребёнка
После 1961
Сын: Зеленюк Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Зеленюк Георгий
Смерть
Около 2010