Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти07.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шукан Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Шукан Александр Сергеевич
Бракосочетание
Вычислено 30.04.1938
Деревня Архангельская Канского района Красноярского края
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Зеленюк (Шукан) Галина Александровна
Отец ребёнка: Шукан Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
08.02.1951
Сын: Шукан Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шукан Александр Сергеевич
Смерть
07.05.1954
Ашкаул, Канский муниципальный район, Красноярский край