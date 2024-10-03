Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шукан (Якименко) Надежда Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

07.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шукан Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Шукан Александр Сергеевич

Бракосочетание
Вычислено 30.04.1938

Муж: Шукан Александр Сергеевич

Деревня Архангельская Канского района Красноярского края
Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Зеленюк (Шукан) Галина Александровна

Отец ребёнка: Шукан Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
08.02.1951

Сын: Шукан Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шукан Александр Сергеевич

Смерть
07.05.1954
Ашкаул, Канский муниципальный район, Красноярский край

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