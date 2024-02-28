деревня Архангельское, деревня Архангельское, Канский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Архангельское

Канский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Устьянская волость
1320Архангельская, д. (п. уч. Облава, 230 дол.), на кл. Облаве; 1-кл. шк. М. Н. Пр.8027018635

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Канский район
86562Архангельскоедеревня56°33'95°34'O-46-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Канский муниципальный район, Сельское поселение Рудянский сельсовет
4621431106д Архангельское#Н/Д
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