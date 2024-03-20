Ралль Александр Фёдорович
Место рождениясело Болушево Шацкого уезда Тамбовской области
Дата рождения05.02.1821
Дата смерти06.07.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1821
село Болушево Шацкого уезда Тамбовской области
Рождение ребёнка
11.11.1849
Сын: Ралль Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ралль Варвара Владимировна
Рождение ребёнка
01.10.1851
Сын: Ралль Федор Александрович
Мать ребёнка: Ралль Варвара Владимировна
Рождение ребёнка
19.12.1852
Сын: Ралль Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ралль Варвара Владимировна
Рождение ребёнка
28.12.1854
Сын: Ралль Николай Александрович
Мать ребёнка: Ралль Варвара Владимировна
Рождение ребёнка
02.02.1858
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Ралль Варвара Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский советник, юрист
Смерть
06.07.1894
Болушево, село Ольхи