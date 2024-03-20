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Ралль Александр Фёдорович

Место рождения

село Болушево Шацкого уезда Тамбовской области

Дата рождения

05.02.1821

Дата смерти

06.07.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1821

Отец: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Мать: Ралль Мария Дмитриевна

село Болушево Шацкого уезда Тамбовской области
Рождение ребёнка
11.11.1849

Сын: Ралль Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ралль Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
01.10.1851

Сын: Ралль Федор Александрович

Мать ребёнка: Ралль Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
19.12.1852

Сын: Ралль Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ралль Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
28.12.1854

Сын: Ралль Николай Александрович

Мать ребёнка: Ралль Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
02.02.1858

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Ралль Варвара Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ралль Варвара Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский советник, юрист
Смерть
06.07.1894
Болушево, село Ольхи
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