Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)
Место рожденияTver Oblast, Russia
Дата рождения1774
Дата смерти31.03.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
06.04.1809
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.03.1810
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Бухмейер Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ремер Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.08.1817
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.02.1821
Сын: Ралль Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
село Болушево Шацкого уезда Тамбовской области
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ралль Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Colonel
Смерть
31.03.1859
Tver, gorod Tver\', Tver Oblast, Russia