Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Место рождения

Tver Oblast, Russia

Дата рождения

1774

Дата смерти

31.03.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Von Rall Christian Friedrich (Федор Григорьевич)

Мать: Von Rall Maria Amalia Christina

Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
06.04.1809

Сын: Ралль Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.03.1810

Сын: Ралль Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Бухмейер Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ремер Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.08.1817

Сын: Ралль Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.02.1821

Сын: Ралль Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

село Болушево Шацкого уезда Тамбовской области
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ралль Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ралль Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралль Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Colonel
Смерть
31.03.1859
Tver, gorod Tver\', Tver Oblast, Russia
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