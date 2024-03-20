Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения24.03.1778
Дата смерти02.10.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1778
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.1800
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
23.10.1809
Сын: Von Adelung Николай Федорович (Nicolaus Michael)
Отец ребёнка: Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)
Saint Petersburg, Tsardom of Russia
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фон Аделунг Александр Федорович
Отец ребёнка: Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)
St. Pbg.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кеппен Александра Федоровна
Отец ребёнка: Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)
Санкт Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1848
Санкт Петербург
Похороны
Неизвестно
Волково лютеранское кладбище