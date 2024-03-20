Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

24.03.1778

Дата смерти

02.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1778

Отец: Von Rall Christian Friedrich (Федор Григорьевич)

Мать: Von Rall Maria Amalia Christina

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.1800

Сын: Adelung Friedrich Johann (Фёдор Фёдорович)

Отец ребёнка: Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)

Рождение ребёнка
1803

Сын: Аделунг Карл Фридрихович

Отец ребёнка: Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)

Рождение ребёнка
23.10.1809

Сын: Von Adelung Николай Федорович (Nicolaus Michael)

Отец ребёнка: Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)

Saint Petersburg, Tsardom of Russia
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фон Аделунг Александр Федорович

Отец ребёнка: Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)

St. Pbg.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кеппен Александра Федоровна

Отец ребёнка: Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)

Санкт Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)

Смерть
02.10.1848
Санкт Петербург
Похороны
Неизвестно
Волково лютеранское кладбище
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