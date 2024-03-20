Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)
Место рожденияШтеттин
Дата рождения14.02.1768
Дата смерти18.01.1843
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1768
Отец: Аделунг Пауль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кеппен (Аделунг) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1800
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фон Аделунг Александр Федорович
Мать ребёнка: Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine
Рождение ребёнка
23.10.1809
Сын: Von Adelung Николай Федорович (Nicolaus Michael)
Мать ребёнка: Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine
Смерть
18.01.1843
Похороны
Неизвестно