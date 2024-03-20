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Von Adelung Friedrich (Федор Павлович) (Федор Павлович)

Место рождения

Штеттин

Дата рождения

14.02.1768

Дата смерти

18.01.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1768

Отец: Аделунг Пауль

Мать: Аделунг (Ландграф) София Шарлотта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кеппен (Аделунг) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine

Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1800

Сын: Adelung Friedrich Johann (Фёдор Фёдорович)

Мать ребёнка: Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine

Рождение ребёнка
1803

Сын: Аделунг Карл Фридрихович

Мать ребёнка: Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine

Рождение ребёнка
1809

Сын: Фон Аделунг Александр Федорович

Мать ребёнка: Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine

Рождение ребёнка
23.10.1809

Сын: Von Adelung Николай Федорович (Nicolaus Michael)

Мать ребёнка: Adelung (Rall) Friederike Wilhelmine

Смерть
18.01.1843
Похороны
Неизвестно

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