Ралль Константин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти24.12.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
16.08.1858
Дочь: Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна
Рождение ребёнка
27.08.1863
Дочь: Бухмейер Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ралль Сергей Константинович
Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна
Рождение ребёнка
03.03.1865
Дочь: Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна
Рождение ребёнка
14.10.1868
Дочь: Каульбарс Мария Константиновна
Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна
Warsaw, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1895
Похороны
Неизвестно
село Хлопово Городище, Зубцовского уезда