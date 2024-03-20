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Ралль Константин Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

24.12.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Мать: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.08.1858

Дочь: Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна

Рождение ребёнка
27.08.1863

Дочь: Бухмейер Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Ралль Сергей Константинович

Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна

Рождение ребёнка
03.03.1865

Дочь: Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна

Рождение ребёнка
14.10.1868

Дочь: Каульбарс Мария Константиновна

Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна

Warsaw, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ралль Ольга Александровна

Смерть
24.12.1895
Похороны
Неизвестно
село Хлопово Городище, Зубцовского уезда
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