Ралль (Рёмер) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ралль (Рёмер) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

08.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1858

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
27.08.1863

Дочь: Бухмейер Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Ралль Сергей Константинович

Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
03.03.1865

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
14.10.1868

Дочь: Каульбарс Мария Константиновна

Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович

Warsaw, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ралль Константин Фёдорович

Смерть
08.03.1910
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