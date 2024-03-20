Ралль (Рёмер) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти08.03.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1858
Дочь: Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
27.08.1863
Дочь: Бухмейер Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ралль Сергей Константинович
Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
03.03.1865
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
14.10.1868
Дочь: Каульбарс Мария Константиновна
Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович
Warsaw, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1910