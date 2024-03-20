(Ралль) Елизавета Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1858
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1858
Работа или профессия
Неизвестно
пианистка
Место жительства
Неизвестно
Знаменская улица, дом 26, квартира 4., Saint Petersburg, Russia
Смерть
1942
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище, Saint Petersburg, Russia