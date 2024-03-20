(Ралль) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ралль) Елизавета Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1858

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1858

Отец: Ралль Константин Фёдорович

Мать: Ралль Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
пианистка
Место жительства
Неизвестно
Знаменская улица, дом 26, квартира 4., Saint Petersburg, Russia
Смерть
1942
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище, Saint Petersburg, Russia
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