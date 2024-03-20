Бухмейер (Ралль) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1863
Дата смерти07.10.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1863
Рождение ребёнка
06.10.1888
Сын: Бухмейер Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1890
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
02.02.1892
Дочь: Спасская Кира Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Микулино-Городище
Рождение ребёнка
12.11.1893
Дочь: Гейнеман Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
04.05.1895
Сын: Бухмейер Федор Александрович
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Тверь, Россия
Рождение ребёнка
15.05.1896
Сын: Бухмейер Констанин Александрович
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
имение Микулино Городище
Рождение ребёнка
14.07.1897
Дочь: Ралль Мария Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
19.11.1898
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
16.01.1900
Дочь: Тихеева Елена Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
свадьба 10 января 1888, зафиксирована в церковном департаменте Уделов.
Смерть
07.10.1908
Похороны
Неизвестно
Микулино-Городище