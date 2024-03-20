Бухмейер (Ралль) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухмейер (Ралль) Ольга Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1863

Дата смерти

07.10.1908

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1863

Отец: Ралль Константин Фёдорович

Мать: Ралль Ольга Александровна

Рождение ребёнка
06.10.1888

Сын: Бухмейер Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1890

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
02.02.1892

Дочь: Спасская Кира Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Микулино-Городище
Рождение ребёнка
12.11.1893

Дочь: Гейнеман Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
04.05.1895

Сын: Бухмейер Федор Александрович

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Тверь, Россия
Рождение ребёнка
15.05.1896

Сын: Бухмейер Констанин Александрович

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

имение Микулино Городище
Рождение ребёнка
14.07.1897

Дочь: Ралль Мария Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
19.11.1898

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
16.01.1900

Дочь: Тихеева Елена Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Александр Фёдорович

свадьба 10 января 1888, зафиксирована в церковном департаменте Уделов.
Смерть
07.10.1908
Похороны
Неизвестно
Микулино-Городище
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