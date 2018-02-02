Спасская (Бухмейер) Кира Александровна
Место рожденияМикулино-Городище
Дата рождения02.02.1892
Дата смерти?.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1892
Микулино-Городище
Рождение ребёнка
1915
Сын: Спасский Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Спасский Николай Константинович
Рождение ребёнка
01.02.1918
Сын: Спасский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Спасский Николай Константинович
Микулино Городище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Спасский Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1980
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище