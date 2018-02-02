Спасская (Бухмейер) Кира Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Бухмейер) Кира Александровна

Место рождения

Микулино-Городище

Дата рождения

02.02.1892

Дата смерти

?.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1892

Отец: Бухмейер Александр Фёдорович

Мать: Бухмейер Ольга Константиновна

Микулино-Городище
Рождение ребёнка
1915

Сын: Спасский Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Спасский Николай Константинович

Рождение ребёнка
01.02.1918

Сын: Спасский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Спасский Николай Константинович

Микулино Городище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спасский Глеб Николаевич

Отец ребёнка: Спасский Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спасский Николай Константинович

Смерть
?.04.1980
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище
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