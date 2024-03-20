Бухмейер Констанин Александрович
Место рожденияимение Микулино Городище
Дата рождения15.05.1896
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1896
имение Микулино Городище
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Троицкая Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Бухмейер Мария Сергеевна
Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухмейер Мария Сергеевна
Saint Petersburg, Russia
Смерть
1946
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Лютеранское Волково кладбище