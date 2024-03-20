Бухмейер Констанин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухмейер Констанин Александрович

Бухмейер Констанин Александрович

Место рождения

имение Микулино Городище

Дата рождения

15.05.1896

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1896

Отец: Бухмейер Александр Фёдорович

Мать: Бухмейер Ольга Константиновна

имение Микулино Городище
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Троицкая Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Бухмейер Мария Сергеевна

Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухмейер Мария Сергеевна

Saint Petersburg, Russia
Смерть
1946
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Лютеранское Волково кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close