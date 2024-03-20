Спасский Николай Константинович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1888
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Спасский Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Спасская Кира Александровна
Рождение ребёнка
01.02.1918
Сын: Спасский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Спасская Кира Александровна
Микулино Городище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Спасская Кира Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949