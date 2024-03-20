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Спасский Николай Константинович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1888

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Спасский Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Спасская Кира Александровна

Рождение ребёнка
01.02.1918

Сын: Спасский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Спасская Кира Александровна

Микулино Городище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спасский Глеб Николаевич

Мать ребёнка: Спасская Кира Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спасская Кира Александровна

Смерть
1949
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