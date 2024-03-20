Ралль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна
Место рождениямосква
Дата рождения29.05.1783
Дата смерти20.07.1831
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1783
Отец: Римский-Корсаков Дмитрий Яковлевич
москва
Рождение ребёнка
06.04.1809
Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)
Рождение ребёнка
24.03.1810
Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Бухмейер Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ремер Анна Федоровна
Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)
Рождение ребёнка
12.08.1817
Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)
Рождение ребёнка
05.02.1821
Сын: Ралль Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)
село Болушево Шацкого уезда Тамбовской области
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ралль Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)
Смерть
20.07.1831
Торжок
Похороны
Неизвестно
Первитино Зубцовского уезда