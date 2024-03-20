Ралль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ралль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна

Место рождения

москва

Дата рождения

29.05.1783

Дата смерти

20.07.1831

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1783

Отец: Римский-Корсаков Дмитрий Яковлевич

Мать: не указана

москва
Рождение ребёнка
06.04.1809

Сын: Ралль Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Рождение ребёнка
24.03.1810

Сын: Ралль Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Бухмейер Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ремер Анна Федоровна

Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Рождение ребёнка
12.08.1817

Сын: Ралль Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Рождение ребёнка
05.02.1821

Сын: Ралль Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

село Болушево Шацкого уезда Тамбовской области
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ралль Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ралль Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралль Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Rall Franz Friedrich (Фёдор Фёдорович)

Смерть
20.07.1831
Торжок
Похороны
Неизвестно
Первитино Зубцовского уезда
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