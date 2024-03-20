Ралль Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ралль Александр Владимирович
Мать ребёнка: Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
Неизвестно