(Ралль) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.04.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ралль Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1906