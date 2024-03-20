(Ралль) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ралль) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралль Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ралль Владимир Александрович

Смерть
10.04.1906
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