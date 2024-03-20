Ралль (Волконская) Варвара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ралль (Волконская) Варвара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1827

Дата смерти

16.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1849

Сын: Ралль Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ралль Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.10.1851

Сын: Ралль Федор Александрович

Отец ребёнка: Ралль Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
19.12.1852

Сын: Ралль Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Ралль Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
28.12.1854

Сын: Ралль Николай Александрович

Отец ребёнка: Ралль Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
02.02.1858

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Ралль Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ралль Александр Фёдорович

Смерть
16.03.1858
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