Ралль (Волконская) Варвара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1827
Дата смерти16.03.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1849
Сын: Ралль Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ралль Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.10.1851
Сын: Ралль Федор Александрович
Отец ребёнка: Ралль Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
19.12.1852
Сын: Ралль Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Ралль Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
28.12.1854
Сын: Ралль Николай Александрович
Отец ребёнка: Ралль Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
02.02.1858
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Ралль Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1858